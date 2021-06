RGPD : les 27 disent oui au Royaume-Uni

Quels pays proposent un niveau approprié de protection des données personnelles ? À l’heure actuelle, la liste officielle de l’Union européenne en compte neuf (Andorre, Argentine, Canada, îles Féroé, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Suisse, Uruguay) auxquels s’ajoutent trois territoires britanniques (Guernesey, Jersey et l’île de Man). Chacun fait l’objet d’une « décision d’adéquation » qui autorise les transferts entre lui et les États membres de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège).

En février, la Commission européenne avait engagé des travaux* visant à intégrer le Royaume-Uni post-Brexit. La démarche a abouti cette semaine avec un vote unanime des 27.

BREAKING: Commission spokesperson just confirmed to https://t.co/XlFJhfgCKd that EU member states « voted unanimously in favour » of UK data protection adequacy decision. That means data flows will go interrupted post-Brexit. Watch this space for details. https://t.co/XD0bRZgijb

— Alexander Fanta (@FantaAlexx) June 17, 2021