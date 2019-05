SaaS : Software AG propulse Alfabet FastLane

Avec FastLane, Software AG complète sa gamme Alfabet d’une solution en mode SaaS de gestion de portefeuille IT. Une offre « clé en main ».

Software AG a confirmé le lancement d’Alfabet FastLane, un logiciel de gestion de portefeuille IT (ITPM) à l’attention des directions des systèmes d’information (DSI).

La solution est proposée en mode cloud (SaaS) pour répondre aux attentes d’un plus grand nombre d’acteurs. Stefan Sigg, directeur produit chez Software AG, s’en est expliqué.

« Les entreprises en croissance n’ont ni le temps ni la capacité de créer leur propre système de gestion de portefeuille pour gérer des environnements informatiques de plus en plus vastes et complexes », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

« L’approche clé en main d’Alfabet FastLane répond aux besoins d’équipes informatiques plus petites », a-t-il ajouté. Elle s’adapte aussi « aux entreprises qui préfèrent un logiciel en libre-service » leur permettant d’être plus rapidement « opérationnelles ».

Alfabet FastLane leur fournit :

– une même interface pour gérer différents portefeuilles (applications, technologies, informations, business…).

– un processus simplifié de chargement de données.

– des rapports préconfigurés et des tableaux de bord graphiques prêts à l’emploi.

Ces rapports portent notamment sur le nombre d’applications déployées, les redondances, les dépendances, les inducteurs de coûts, l’utilisation de données sensibles ou encore la dette technique. Enfin, le rythme des mises à jour de la solution est bihebdomadaire.