SaaS « souverain » : OVHcloud et Talentsoft font cause commune

OVHcloud et Talentsoft, entreprise récemment acquise par Cegid, proposent une offre cloud de gestion du capital humain « 100% souveraine ».

L’entreprise nordiste de fourniture de services cloud et d’hébergement web OVHcloud s’est rapprochée de l’éditeur Talentsoft (une entreprise Cegid). Les partenaires proposent au marché une offre en tant que service (SaaS) de gestion du capital humain hébergée et sécurisée en Europe.

Un cloud « garant du respect de la réglementation européenne en matière de protection de données », a rappelé OVHcloud. Le partenariat, a de son côté indiqué Geoffrey Janvier, vice-président produit et ingénierie de Talentsoft, permet de « continuer d’assurer à nos clients une gestion souveraine de leurs données les plus précieuses, avec une solution globale de management du capital humain dont nous maîtrisons la destinée entièrement en Europe ».

L’offre cible les directions des ressources humaines d’administrations publiques, entreprises et OIV (opérateurs d’importance vitale), français et européens, traitant des données sensibles en volume.

« Open Trusted Cloud »

L’offre a indiqué le fournisseur, va s’appuyer sur le service de stockage objet et d’hébergement dédié Hosted Private Cloud vSAN et les serveurs dédiés haut de gamme d’OVHcloud. Ceux-ci abriteront des services et logiciels de gestion du capital humain de Talentsoft.

De quoi renforcer l’écosystème d’OVHcloud. Celui-ci regroupe des partenaires qui se mobilisent et s’engagent « pour la co-construction d’un cloud ouvert, sécurisé et fiable, porté par le programme Open Trusted Cloud» , a souligné Sylvain Rouri, directeur des ventes d’OVHcloud.

Le programme s’adresse à des éditeurs de logiciels et des fournisseurs de solutions SaaS et PaaS prêts à integrér un ensemble de services hébergés dans le cloud d’OVHcloud.