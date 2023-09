Salesforce, IBM… Le point sur la hausse des prix publics

IBM et Salesforce, ensemble pour vous aider à adopter l’IA dans votre CRM ? Fin août, les deux groupes avaient communiqué dans ce sens.

Le lendemain même, le premier mettait à jour sa documentation cloud… pour signaler des « ajustements de prix ». Ils seront effectifs au 1er janvier 2024.

Sur la partie IaaS, une hausse globale à retenir : celle des tarifs publics du stockage archive. Elle s’élèvera à 25 % pour Accelerated Archive et à 26 % pour Deep Archive.

Pour les serveurs physiques dédiés, les serveurs virtuels (hors Power), le stockage fichier et objet ainsi que le réseau, l’augmentation variera selon la zone géographique d’hébergement.

Pour Paris, le « facteur de majoration » par rapport au tarif de base de la région US est actuellement de 10 %. Il passera à 16 %, soit une hausse effective de 5,5 %.

Pour le catalogue PaaS, IBM prévoit une hausse générale de 3 %, conforme à ses « standards » des années précédentes. Elle englobera les services de sécurité, le DBaaS, OpenShift, Event Streams, Cloudant et Data Engine.

Jusqu’à 12 % de hausse chez Salesforce

Chez Salesforce, l’augmentation des prix publics annoncée en juillet est déjà effective. Depuis le 1er août en l’occurrence. L’éditeur évoque une « hausse moyenne de 9 % ».

Certains produits y échappent, comme Heroku. Les éditions Basic, Professional et Enterprise sont toujours respectivement à 7 €, 4000 € et 40 000 € par mois. Même chose, entre autres, pour Quip (édition Advanced à 100 €/mois/utilisateur) et Salesforce Platform (Starter : 25 €/mois/utilisateur ; Plus : 100 €).

Les gammes Sales Cloud et Service Cloud subissent le même traitement :

– Prix stable pour l’édition Essentials (25 €/mois/utilisateur)

– Hausse de 6,6 % pour l’édition Professional (80 €)

– Hausse de 10 % pour les éditions Enterprise (165 €) et Unlimited (330 €)

L’évolution est comprable pour le pack Sales and Service Cloud :

– Prix stable pour l’édition Essentials (25 €/mois/utilisateur)

– Professional : +5 % (100 €) ; Enterprise : +8,6 % (175 €) ; Unlimited : +9,2 % (355 €)

Dans le portefeuille Marketing Cloud, le prix public reste stable pour l’offre Advertising (2000 €/mois).

Ce n’est pas le cas pour l’offre Engagement (ex-Email, Mobile and Web Marketing) : l’édition Pro coûte toujours 1250 €/mois, mais l’édition Corporate coûte désormais 12 % de plus (4200 €).

Sur Account Engagement (ex-Pardot), l’offre de base reste à 1250 €/mois, tandis que les éditions Plus (2750 €) et Advanced (4400 €) progressent de 10 %.

On notera également des hausses sur :

– La plus chère des éditions de Tableau Online (+7,1 %, à 75 €/mois/utilisateur)

– Trois éditions de CRM Analytics (+12 % pour Growth, à 125 €/mois/utilisateur ; +10 % pour Plus, à 165 € ; +10 % pour Revenue Intelligence, à 220 €)

Photo d’illustration © Sergey Novikov – Adobe Stock