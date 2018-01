SAP investit massivement en France : 2 milliards d’euros sur 5 ans

Le puissant éditeur allemand SAP (numéro un européen du logiciel) vient d’annoncer un plan d’investissement massif en France, d’un montant de plus de 2 milliards d’euros sur les cinq prochaines années. Dont 150 millions d’euros par an dédiés à la recherche et au développement.

SAP prévoit d’installer son deuxième incubateur européen en France (le premier « SAP.iO Foundry » est situé à Berlin). Il permettra d’accompagner plus de cinquante start-up. Avec comme thèmes clés : le SaaS, le Machine Learning, la Blockchain et l’IoT. Mais aussi des sujets plus globaux comme le développement durable et le changement climatique.

Autre annonce qui se distingue : l’acquisition de Recast.AI, une jeune pousse française prometteuse spécialisée dans l’intelligence artificielle, qui propose des robots conversationnels (chatbots). Une manière d’ancrer les progiciels dans l’ère du conversationnel selon ITespresso.fr.

Objectif : accélérer le développement de l’offre SAP Leonardo Machine Learning. Le montant de cette acquisition n’a pas été dévoilé.

Les géants de l’IT répondent à l’appel de Macron

Cet investissement massif en France de la part de SAP a été présenté lors du sommet « Choose France » organisé hier à Versailles à l’initiative de l’Elysée.

140 patrons de grands groupes internationaux ont été invités à y rencontrer le chef de l’État, agissant ici comme ambassadeur de l’attractivité française. Une attractivité boostée par la réforme du Code du travail et la baisse de l’impôt sur les sociétés, estime l’Élysée.

Sur les 3,5 milliards d’euros de promesses d’investissements décrochées hier, c’est sans conteste SAP qui remporte la palme avec à lui seul 2 milliards d’euros misés.

« Il y a un réel sentiment d’élan économique en France”, a déclaré Bill McDermott, CEO de SAP, après sa rencontre avec le Président de la République française Emmanuel Macron.

“L’adhésion audacieuse du Président Macron au monde numérique aidera la France à se hisser au rang de leader mondial de l’innovation. Nous voyons dans l’esprit d’entreprise de la France un immense potentiel pour révolutionner les business models, créer les emplois de demain et libérer les opportunités qui aident le monde à mieux fonctionner. »

(Crédit photo : Bill McDermott, CEO de SAP)