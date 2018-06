Secteur IT : 4% de croissance grâce aux SMACS, selon Syntec Numérique

Porté par le cloud et la sécurité, le secteur du logiciel et des services informatiques en France a gagné 3,9% en 2017. Les 4,2% seraient atteints en 2018.

La dynamique du secteur numérique ne se dement pas, bien au contraire. Le secteur français du logiciel et des services informatiques en France a gagné 3,9% en 2017 à 54,1 milliards d’euros. En 2018, il devrait croître de 4,2% pour atteindre 56,4 milliards d’euros, rapporte Syntec Numérique. L’organisation regroupe 2000 entreprises de services du numérique (ESN), éditeurs de logiciels et sociétés de conseil en technologies.

Le syndicat professionnel a dévoilé ces taux jeudi lors de sa conférence semestrielle. Les chiffres annoncés sont sensiblement supérieurs à ceux publiés en décembre.

Dans le détail : l’édition de logiciels qui représente 22% du marché, affiche à nouveau la plus forte croissance. Le segment a progressé de 5,2% en 2017 et devrait gagner 5,5% en 2018. Le SaaS est le principal moteur de croissance des éditeurs.

L’activité de conseil en technologies (17% du marché) a gagné 4,7% l’an dernier. Cette année, elle pourrait afficher une croissance supérieure à 5%. Grâce à la transformation du modèle d’affaires de clients industriels et des offres globales (matériel, logiciels, services).

Enfin, le domaine du conseil et des services informatiques génère à lui seul 61% des revenus du secteur. La croissance est moins marquée, mais bien au rendez-vous. Ainsi, les services IT affichent une hausse de 3,2% en 2017 (+3,5% attendus en 2018).

L’activité des ESN est notamment portée par de nouvelles offres de services adressant des marchés en croissance comme l’internet des objets (IoT) et la blockchain.

SMACS : 91% de la croissance

« La transformation numérique et la mise en conformité règlementaire portent les projets », a souligné Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique (en photo).

Dans ce contexte, les investissements en technologies réunies sous l’acronyme SMACS (social, mobile, analytique, cloud et sécurité) ont représénté 25,3% du marché logiciels et services en France soit 11,8 Md€. En hausse de 16% par rapport à l’an dernier, soit 1,6 Md€ de croissance nette (contre 163 M€ pour les environnements traditionnels).

Par ailleurs, la mise en conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD) représenterait, selon IDC France, environ 1 milliard d’euros de dépenses en logiciels et services IT. Une aubaine pour les fournisseurs du secteur. Ceux-ci ont néanmoins des défis à relever, dont le recrutement et la fidélisation des talents.

Il n’empêche Syntec Numérique affiche son optimisme.

Le secteur a créé 13 410 nouveaux postes l’an dernier et les recrutements sont élevés dans un secteur qui emploie 70% de cadres. Dans les activités informatiques et télécoms, « les entreprises prévoient de recruter jusqu’à 60 000 cadres dans l’hypothèse la plus favorable, soit 17% de plus qu’en 2017 », a souligné l’Apec.

Les jeunes diplômés et les cadres ayant entre un à cinq ans d’expérience sont les profils les plus recherchés. Et la rémunération annuelle brute moyenne est de 52 600 euros pour les salariés à temps plein, si l’on en croit une autre source (BIPE) de Syntec Numérique.

(crédit photo de une © Syntec Numérique)