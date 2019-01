Selon Accenture, la croissance passera par une plus grande confiance du personnel

Les entreprises récoltent de plus en plus de données et d’informations sur leurs salariés et seule une confiance mutuelle permettra de transformer cette tendance en croissance.

Les chefs d’entreprise devront mettre en œuvre des stratégies responsables en matière de données récoltées sur les effectifs pour renforcer la confiance des employés et ainsi générer une croissance soutenue des revenus. C’est la conclusion du nouveau rapport d’ Accenture, publié en marge du sommet de Davos.

Sobrement intitulé «Décodage de l’ADN organisationnel», cette étude s’appuie sur des recherches qualitatives et quantitatives, auprès de 1 400 cadres et de 10 000 travailleurs dans 13 secteurs d’activité différents. Ce qu’on constate, c’est que si 62 % des cadres reconnaissent que leur entreprise récolte les données sur leur environnement de travail pour améliorer la qualité du travail et du bien-être, seuls 30 % ont confiance dans l’exploitation de ces même données.

Pour 52 % des employés interrogés, l’utilisation de nouvelles sources de données liées au personnel est susceptible d’entacher la confiance et près des deux tiers prennent exemple sur les récents scandales (Cambridge Analytica) pour justifier leurs craintes.

En revanche, plus de 60 % des employés sont disposés à en dire plus sur leurs conditions de travail, en échange de primes ou d’autres avantages comme de la formation. « À une époque où les entreprises utilisent les données sur les effectifs nouvellement disponibles pour générer plus de valeur, un leadership responsable est la clé pour bâtir la confiance des employés, conclut Ellyn Shook , DRH chez Accenture. La confiance est la devise ultime car elle mène l’innovation et elle alimente la croissance en libérant le potentiel des individus. »

