Semi-conducteurs : Renesas s’apprêterait à acquérir Integrated Device Technology

Second fabricant mondial de puces pour l’automobile, Renesas pourrait faire entrer l’américain Integrated Device Technology (IDT) dans son escarcelle.

Renesas serait en pourparlers afin de mettre la main sur le fabricant américain de puces Integrated Device Technology (IDT). La firme japonaise serait disposée à mettre sur la table 600 milliards de yens, soit près de 4,67 milliards d’euros, selon des sources proches du dossier, indique le site japonais Nikkei.

Les puces pour la voiture autonome en filigrane

L’acquisition d’un fabricant de puces pour l’automobile et les télécommunications constituerait une expansion signitficative pour Renesas.

Renesas figure actuellement en seconde position derrière NXP dans le domaine des puces pour l’automobile. Ce secteur représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires.

Avec l’acquisition d’IDT, Renesas obtiendrait le savoir-faire de la société américaine dans les puces pour les communications nécessaires dans le domaine des véhicules autonomes. Ces derniers ont besoin de transférer ultra-rapidement d’enormes quantités de données.

Basé en Californie, IDT est précisément spécialisé dans les puces pour les communications qui sont utilisées par les centres de données et les entreprises de télécommunications. En 2015, la société a fait l’acquisition d’un fabricant de puces allemand spécialisé dans le secteur automobile.

La concentration se poursuit dans le secteur semi-conducteurs

En 2017, Renesas a jeté son dévolu sur Intersil pour 3,2 milliards de dollars pour se lancer dans les semi-conducteurs analogiques et autres puces de plus en plus utilisées pour la gestion des batteries électriques.

Renesas a été créée en 2010 par la fusion des fabricants de puces NEC Electronics et Renesas Technology. Cette dernière était depuis 2003 une co-entreprise entre Hitachi et Mitsubishi Electric.

Suite au séisme et au tsunami de mars 2011 dans le nord-est du Japon, la société a connu une période de crise, ses usines ayant subi de graves dégâts.

Mais, Renesas a alors reçu l’aide financière du fonds Innovation Network lui-même soutenu par le gouvernement, ainsi que celle de clients tels que Toyota Motor en 2013.

Ces dernières années, on a pu assister à de nombreuses opérations de croissance externe conséquentes dans le domaine des semi-conducteurs.

La société néerlandaise NXP Semiconductors a ainsi été acquise en 2015 Freescale Semiconductor, société basée aux États-Unis.

Qualcomm a récemment renoncé à acquérir NXP pour 44 milliards de dollars.

