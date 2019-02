Six Nations 2019 : AWS va délivrer machine learning et analytics

Le tournoi 2019 qui débute ce 1er février utilisera les technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique d’AWS pour fournir de nouvelles informations sur le jeu.

Le plus célèbre tournoi de rugby de la planète va renforcer sa capacité d’analyse des matchs avec les solution d’AWS. La filiale d’Amazon va fournir dès l’édition 2019 ses services d’analytics, de machine learning et de deep learning pour fournir des informations plus détaillées aux fans du tournoi.

» Pour le Championnat des Six Nations 2019, sept nouveaux types de statistiques seront lancés. Les nouvelles statistiques porteront sur l’analyse des mêlées, les habitudes de jeu, les origines des attaques, les tendances des équipes, l’analyse des mêlées ouvertes, de l’attaque et des positions de terrain. » détaille un communiqué.

170 pays concernés

Les données seront collectées en direct seront stockées et analysées dans AWS et diffusées dans plus de 170 pays ainsi que sur le site web.

«Tout au long du championnat cette année et des saisons à venir, l’équipe des Six Nations sera en mesure de développer de nouvelles statistiques avancées qui donneront une vision et une compréhension sans précédent au jeu. ” précise Andy Isherwood, Managing Director EMEA d’AWS.