Stéphanie Schaer : la nouvelle patronne de la Dinum en 5 dates

« Mme Stéphanie SCHAER, ingénieure générale des mines, est nommée directrice interministérielle du numérique ». Un décret du 26 septembre l’officialise.

La DSI de l’État a donc enfin une nouvelle patronne, après le départ, en janvier, de Nadi Bou Hanna. Xavier Albouy, qui assurait l’intérim, passe directeur adjoint.

2006 : arrivée à Bercy

Stéphanie Schaer rejoint le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. Elle est chargée de mission sur l’électronique embarquée. En 2008, elle devient, au sein de ce même ministère, chef du bureau de l’industrie du logiciel de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services. Cette même année, elle est nommée suppléante au conseil d’administration de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique.

2014 : détachement en Bourgogne

Stéphanie Schaer est nommée commissaire au redressement productif en Bourgogne. S’y ajoute le poste de directrice régionale adjointe de la Direccte, chargée des politiques de l’emploi. En 2015, elle impulse un dispositif qui deviendra une start-up d’État : Signaux Faibles. Il résulte d’un partenariat avec, notamment, la Banque de France, l’Acoss… et la Dinum. Objectif : à partir des données des administrations publiques, déterminer la probabilité de défaillance des entreprises à plusieurs horizons.

2019 : au cabinet d’Élisabeth Borne

En novembre, Stéphanie Schaer devient directrice adjointe du cabinet d’Élisabeth Borne, au ministère de la Transition écologique et solidaire.

2020 : autre ministère, même ministre

En juillet, Stéphanie Schaer suit Élisabeth Borne – Polytechnicienne comme elle – au ministère du Travail, toujours en tant que directrice adjointe. Un an plus tard, elle est promue à la tête du cabinet, succédant à Thomas Audigé, désormais chef de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales).

2022 : Matignon… puis la Dinum

En juin, Stéphanie Schauer devient conseillère auprès d’Élisabeth Borne, nommée chef du Gouvernement. Quelques semaines plus tard, la voilà donc à la tête de la Dinum.