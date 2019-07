Steve Wozniak parle aux usagers de Facebook : supprimez votre compte !

En mars 2018, Steve Wozniak décidait de quitter Facebook dans la foulée du scandale Cambridge Analytica où les données personnelles de plusieurs dizaines de millions de membres avaient été partagées avec une société tierces sans leur consentement.

Plus d’un an après, la confiance de Woz, le surnom du cofondateur d’Apple, dans le réseau social ne semble pas restaurée, bien au contraire.

Interrogé par le site TMZ sur son sentiment envers les réseaux sociaux en général et Facebook en particulier, Steve Wozniak n’y est pas allé par quatre chemins.

Woz favorable à une version payante de Facebook pour protéger les données

« Il y a beaucoup de gens différents, et pour certains les avantages de Facebook valent la perte de leur vie privée « , pense-t-il. « Mais pour beaucoup comme moi, ma recommandation est, pour la plupart des gens, que vous devriez trouver un moyen de quitter Facebook”.

Selon lui, d’une manière plus générale, la confidentialité des usagers sur les plateformes sociales, mais aussi certains appareils connectés comme les enceintes “intelligentes”, est compromise.

« Je m’inquiète parce que vous avez des conversations que vous croyez privées…. Vous dites des mots qu’il ne faut vraiment pas écouter, parce que vous ne vous y attendez pas. Mais il n’y a presque aucun moyen de l’arrêter », considère celui qui se pose volontiers en commentateur-critique du monde de la high-tech et de ses travers.

Pour autant, il n’appelle pas à un boycott pur et simple de Facebook. Il serait même prêt à payer pour un abonnement lui garantissant une protection de sa vie privée.