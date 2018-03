Supervision du Cloud : Nutanix s’offre Netsil

Spécialiste americain des systèmes hyperconvergés et du cloud d’entreprise, Nutanix a confirmé le rachat de la jeune pousse Netsil.

Basée à San Francisco, l’entreprise Netsil a développé Application Operations Center. Un outil de supervision et de cartographie d’application conteneurisées, concurrent de Sysdig.

La solution permet aux entreprises de contrôler les interdépendances entre microservices et applications. La console de supervision de Netsil peut être déployée sur site ou dans le Cloud. Elle va renforcer Nutanix Enterprise Cloud OS. Un système d’exploitation pour opérer des applications indépendamment de l’infrastructure sous–jacente.

Environnement multi-cloud

« Lorsque que Netsil est associé à Nutanix Enterprise Cloud OS, il permet aux équipes DevOps et IT de déployer rapidement et d’opérer des applications entoute confiance. Quel que soit l’environnement Cloud et à n’importe quelle échelle », a déclaré Sunil Potti, directeur produit de Nutanix. Sans sacrifier « performance et sécurité », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Les détails financiers de l’opération n’ont pas été communiqués. Toutefois, selon Seeking Alpha, le montant du rachat pourrait atteindre jusqu’à 74 millions de dollars en actions.

Netsil après Minjar

Le fournisseur a également annoncé début mars acquérir Minjar, créateur indien du service de cloud management Botmetric. Avec un ojectif : renforcer les capacités multi-cloud du système d’exploitation Nutanix Enterprise Cloud.

