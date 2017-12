Télécoms : l’élargissement de l’offre Hub One passe par l’édition logicielle

Wifi, édition logicielle et cybersécurité…Le plan de développement de Hub One passe par une extension de son offre. Des acquisitions sont aussi prévues.

Hub One a présenté ses ambitions stratégiques pour 2025. A cette échéance, l’opérateur de services télécoms entend doubler son chiffre d’affaires (par rapport à 2016) et atteindre les 280 millions d’euros.

“Un objectif raisonnable et tenable”, assure Patrice Belie (photo ci-dessus), Directeur général de l’entreprise issue d’un essaimage de l’activité télécoms d’Aéroport de Paris en 2001.

Pour y parvenir, il entend s’appuyer sur la croissance organique mais aussi externe avec des acquisitions prochaines pour soutenir le développement interne. Ce dernier bénéficie d’une croissance d’environ 7% par an. Voire plus.

« 2017 affiche une croissance supérieure à ce qu’on a connu jusqu’à présent », indique le dirigeant qui ne communiquera pas le résultat de cette année pour des raisons de confidentialités propres du groupe ADP coté en Bourse auquel l’opérateur est adossé.

De ADP Télécom en 2001 à Hub One en 2012 en passant par Hub Télécom en 2005, l’entreprise a diversifié son offre de services comme opérateur radio et intégrateur de solutions de mobilité et de traçabilité.

« La vague de la mobilité et la digitalisation des entreprises est réelle, et nous porte », commente Patrice Belie qui encadre aujourd’hui 500 salariés et en recrute autour d’une soixantaine par an.

Diversifier les activités

Aujourd’hui, Hub One entend poursuivre la diversification de ses 4500 clients avec le lancement de nouvelles activités issues de son expertise acquise au fil des années. A savoir l’offre wireless (radio), le développement logiciel, et la cybersécurité.

Objectif : « Se positionner d’ici 2025 comme expert des technologies numériques au service de la productivité et la sécurité des entreprises. »

Sur la radio, « on veut mettre les bouchées doubles », lance le dirigeant. A ses offres de radio mobile privée (PMR), de systèmes d’antennes distribuées pour la couverture indoor (« un besoin qui va s’accroître de façon colossale avec la 5G »), et de l’Internet des objets (Iot) à l’échelle nationale (« on est très optimiste mais essayons encore, comme tout le monde, de trouver le bon modèle économique »), Hub One va lancer FrenchFi début 2018.

FrenchFi s’inscrit comme une offre de service de Wifi grand public visant à faciliter la mobilité de l’utilisateur final qui retrouvera du réseau sans fil « proche de la 4G » dans les aéroports, les transports en communs, hôtels, lieux touristiques, etc.

« Le Wifi est une véritable ligne de développement et de croissance pour nous, assure Patrice Belie. Nous avons signé des contrats substantiels en 2017 sur des galeries commerciale et espaces publics. »

Hub One devient éditeur logiciels

Autre axe de développement radio : le conseil. L’opérateur parisien lance une offre de consulting en ingénierie pour conseiller les entreprises dans leur déploiement d’infrastructures radio. Libre à ces dernières de, à l’issu de l’audit, recourir aux prestations de Hub One pour optimiser leur réseau.

Sur le plan du logiciel, l’entreprise basée à Roissy entend désormais se positionner comme éditeur. « Nous avons développé des briques logicielles au point de pouvoir les standardiser et d’en faire des progiciels. Pourquoi ne pas aller au bout de la démarche ? », relate le dirigeant.

Autrement dit, mettre à disposition de partenaires intégrateurs, en France mais aussi à l’international, les solutions logicielles packagées.

Deux d’entre elles sont attendues dans l’immédiat : la solution de reconnaissance vocale VoiXtreme pour les caristes en entrepôt; et Delivery dédié à l’optimisation des tournées des livreurs.

Croissance externe à venir

Une équipe dédiée a été créée pour assurer le développement de cette activité logicielle avec ses équipes commerciales et support aux intégrateurs mais aussi un réseau de distribution.

« On va se lancer dans le recrutement de partenaires intégrateurs internationaux qui seront notre réseau commercial indirect dans différentes géographies, déclare Patrice Belie. Et pour accélérer ce mouvement, on regarde plusieurs opportunités d’acquisitions. »

Hub One cible des éditeurs logiciels aux solutions complémentaires aux siennes autour des marchés de la logistique, du transport et de la grande distribution, et qui dispose de son propre réseau de distribution. « C’est un moyen d’aller vite et bien », estime le dirigeant.

Enfin, la cybersécurité constituera également un axe majeur de développement. Là encore, Hub One entend mettre son expertise interne au service des PME et ETI, l’essentiel de ses clients, « qui ont aussi des besoins de sécurité mais ont moins de capacité d’accès et sont lésées par la rareté des compétences », souligne notre interlocuteur.

Cybersécurité dédiées aux PME

Cette offre cybersécurité se structure autour du conseil, avec une équipe dédiée.

Elle s’élargira début 2018 avec un système de communications sécurisées (sécurisation d’accès aux logiciels, sécurisation des communications et du terminal, sécurisation du réseau). Une offre de veille sécuritaire et de mises à jour des équipements sera également proposée.

Là aussi, le développement de cette nouvelle activité passera par des acquisitions. « Pour des questions d’accès aux compétences car ce sont des métiers spécifiques et complexes », souligne Patrice Belie. Si des discussions sont en cours, aucun nom d’entreprise n’est avancé.

Cette nouvelle stratégie va entrainer la réorganisation interne de Hub One.

« Au 1er janvier, Hub One va se réorganiser en business lines, annonce le dirigeant. Nous allons créer des micro entreprises agiles au sein de l’entreprise qui auront vocation à servir un produit ou type de service donné. »

Une réorganisation jugée plus pertinente que l’actuelle pour accompagner la diversification de l’activité. « C’est une nouvelle page qui s’ouvre chez Hub One », conclut Patrice Belie.

