Apple corrige sa faille avec un bug en prime. Apple aura mis moins de 24 heures à corriger la vulnérabilité qui permettait de passer en mode administrateur sous macOS High Sierra rien qu’en saisissant l’identifiant « root » sans mot de passe. Une célérité qui aurait été appréciée de ses utilisateurs si ce correctif n’avait pas créé un autre bug. La mise à jour de sécurité 2017-001 pour macOS 10.13.1 a provoqué le blocage du partage des fichiers sur un réseau local. Ennuyeux pour ceux qui travaillent en réseau sans passer par le Cloud. Apple a réagi tout aussi vite et explique, sur cette page, comment contourner le problème (en mettant un peu les mains dans la ligne de commande). Pour ceux qui ne souhaite guère passer par le Terminal, ils leur faudra probablement attendre une prochaine mise à jour. Et un nouveau bug ?

Altice se déleste de la Suisse. On attendait la République dominicaine et c’est la Suisse. Le groupe télécoms Altice a annoncé avoir signé un accord avec InfraVia Capital Partners pour lui céder Green.ch et Green Datacenter. Le premier fournit des offres de connectivité, de services multimédia et de Cloud aux entreprises. Le second propose des services d’hébergement aux PME et grands comptes. L’opération devrait rapporter 214 millions de francs suisses (183 million d’euros) au groupe de Patrick Drahi. L’opération doit être finalisée début 2018. Altice n’a pas justifié la raison de cette vente. Mais la maison mère de SFR cherche néanmoins à réduire une dette colossale de près de 50 milliards d’euros alors que l’annonce de ses résultats du troisième trimestre ont fait plonger sa valeur en bourse de moitié depuis début novembre. A défaut de combler le trou, la manoeuvre vise à essayer de rassurer les investisseurs. Ce qui n’est pas encore gagné. Le titre n’a gagné que 0,44% depuis l’annonce ce matin à 6,66 euro à la bourse d’Amsterdam.

1 milliard de phablets en 2021. Entre la tablette et le smartphone, les téléphone dotés d’écrans compris entre 5,5 et 7 pouces séduisent de plus en plus les utilisateurs. Entrainées par les iPhone X, Galaxy Note8, Pixel 2 et autre LG V30 dotés de 5,8 pouces, les ventes des « phablets » devraient passer de 611 millions d’unités en 2017 à 1 milliard en 2021, estime IDC. Soit une hausse moyenne annuelle de plus de 18% contre 3% pour le marché global pour les 4 prochaines années. La phablet (ou phonetab) viendra en effet concurrencer les autres formats qui verront leur distribution décliner de 7,4%. Au total, en 2021, il devrait se vendre 1,7 milliard de smartphones contre 1,5 milliard cette année.