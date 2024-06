Au-delà d’Apple Intelligence, ce qui change avec iOS 18

Vous utilisez iOS 17 ? Alors vous pourrez installer iOS 18.

D’une version à l’autre, la liste de compatibilité n’a pas changé. Elle commence toujours aux iPhone XR, XS et SE 2e génération.

Une UI plus personnalisable

Le système d’exploitation, lui, évolue. D’abord au niveau de l’interface. Avec, entre autres :

– Placement libre des apps et des widgets sur l’écran d’accueil (fin de l’alignement sur la grille) ; modes sombre et teinté pour les icônes, avec option grande taille

– Personnalisation des boutons en bas de l’écran de verrouillage

– Personnalisation du centre de contrôle (raccourcis pour des applications tierces) et accès rapide à davantage d’éléments (lecture de médias, maison, connectivité) par glissement vertical

Verrouillage et masquage d’applications

Sur le volet sécurité/privacy, iOS 18 ajoute la possibilité de verrouiller des applications (authentification nécessaire pour les ouvrir) ou de les cacher. Dans les deux cas, les contenus n’apparaissent pas ailleurs (recherche, notifications…). La permission « Contacts » gagne en granularité, permettant de ne donner accès qu’à des contacts spécifiques.

Un « vrai » gestionnaire de mots de passe

Au niveau des applications, il y en a une nouvelle : Passwords. Elle apporte une interface dédiée à la gestion des mots de passe, dans la continuité du Trousseau et des fonctionnalités actuellement accessibles dans les paramètres d’iOS.

Raccourcis vocaux et suivi oculaire

Les plus anciens des appareils compatibles avec iOS 18 ne pourront pas exploiter les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité. En l’occurrence, les raccourcis vocaux et le suivi oculaire. Pour eux, il faudra au moins un iPhone 12.

Le RCS sur iMessage

La compatibilité est encore plus limitée pour la connexion satellite – celle-là même que la prochaine version d’Android prendra aussi en charge. Elle commence à la génération iPhone 14. Dans iOS 18, elle s’appliquera – tel qu’on nous l’annonce pour le moment – à iMessage et aux SMS.

iOS 18 est aussi synonyme d’ajout du RCS, de la planification d’envoi et de divers effets de texte (formatage, taille de police, mouvement).

Illustrations © Apple