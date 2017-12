Qualys se renforce avec NetWatcher. Qualys a annoncé, la semaine dernière, avoir signé un accord d’acquisition de certains actifs de NetWatcher. Une opération au montant non communiqué mais dont la transaction sera assurée au comptant. Fondée en 2014, cette start-up s’est spécialisée dans les solutions de détection et gestion des menaces avec des offres taillées pour les professionnels, les PME et au-delà. « Basé sur des composants Open Source, NetWatcher a créé un service complet de cybersécurité et de renseignement sur les menaces qui aide les entreprises de toutes tailles à gérer efficacement les cyber-menaces, à fournir une réponse aux incidents et à gérer la conformité dans les environnements sur site, hybrides et Cloud », déclare Philippe Courtot, PDG de Qualys. Autant de technologies qui viendront renforcer son offre en matière de surveillance des menaces en temps réel. Les actifs de NetWatcher seront intégrés à la plate-forme Cloud de Qualys d’ici 12 mois.

Samsung porté par les S8 et Note 8. Le marché des smartphones a bénéficié d’une croissance de 3% au troisième trimestre avec 383 millions d’appareils vendus, rapporte Gartner. Une croissance tirée par les ténors du secteur. Mais si Samsung (85,6 millions de smartphones), Huawei (36,5 millions), Oppo (29,45) et Xiaomi (26,86) ont connu des progressions à deux chiffres, celle d’Apple (45,4 millions) s’est limitée à 5,7%, selon le cabinet d’études. Le principal gagnant sur la période est Samsung qui, avec une progression de 19,3%, gagne 3 points à 22,3% du marché. « L’offre renouvelée avec la conception des Galaxy S8, S8+ et Note 8 ont fait revenir la demande des smartphones Samsung, ce qui l’a aidé à concurrencer les fabricants chinois et de fournir une solide performance au cours du trimestre », commente le directeur de recherche Anshul Gupta. Une poussée que n’avait pas vue le Coréen depuis le quatrième trimestre 2015. De son côté, Apple a retrouvé la croissance en Chine mais aussi dans les pays émergents avec ses offres d’appareils de générations précédentes comme l’iPhone 5S commercialisé autour de 240 dollars.

Adecco met tout son IT dans Modis. Le groupe Adecco de travail temporaire simplifie le nombre de ses marques. Et notamment celle de sa branche consulting. La filiale Modis, ESN du secteur IT, intègre désormais Euro Ingénierie ICT, filiale dédiée à l’amélioration des produits des clients, et ses 700 salariés. En France, Modis réunit plus de 2100 consultants et couvre les secteurs de l’industrie (aérospatial, défense, transport, énergie, télécoms), de la banque, finance, assurance, de la distribution et des services. En charge des activités consulting et outsourcing, Laurent Graciani entend « animer Modis comme un groupe dans le groupe Adecco [afin de] répondre au gigantisme de nos clients ».