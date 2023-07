Des tests au CI : AXA et la gestion des applications legacy

Comment générer de la livedoc ? Chez AXA, on utilise notamment le langage Gherkin couplé à un outil dotnet.

Les équipes techniques avaient fait un point sur cette approche l’an dernier. Elles s’y sont récemment référées dans le cadre d’un autre sujet : la gestion des applications legacy.

Y est notamment abordée la nécessité de tests unitaires pour sécuriser le processus de reverse engineering qu’impliquent les plus vieilles applications. Dans cette démarche, l’équipe tech d’AXA s’appuie sur les équipes business en récupérant, dans la mesure du possible, leurs propres tests pour enrichir les siens… et générer sa livedoc.

AXA systématise l’intégration continue

Par « vieille » application, on entend ici celles qui ont plus de 5 ans. Avec elles, il n’est généralement pas question de refonte : on oscille entre décommissionnement et maintenabilité. Il faut cependant permettre au minimum une reprise et maîtriser les risques des éventuelles évolutions sécuritaires/légales à venir.

Pour le legacy plus récent (3 à 5 ans), il s’agit de définir la cible finale : quelle architecture répondra aux normes de développement et apportera de la valeur business ? Comment, une fois cette cible fixée, y arriver par itération en tenant compte des investissements en cours et des contraintes techniques ?

Avant toute modification, on s’assurera que le projet compile. Puis on mettra en place, si ce n’est pas déjà le cas, une intégration continue. Elle constituera, en particulier, une base pour de la surveillance automatique de sécurité et de qualité. AXA cite trois outils positionnés sur ce segment : SonarQube, Checkmarx et Lifecycle.

« Ce qui est difficile : réussir à découper les tâches de remise à niveau d’une application, témoigne un développeur. Quand il s’agit de migrer un framework par exemple, on arrive à un point où on ne peut plus le faire par petits bouts et la seule option est d’y dédier un ou plusieurs sprints avec grosse MEP à la fin ». Une situation difficile à « vendre » au métier.

Photo d’illustration © faithie – Adobe Stock