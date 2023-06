Windows 11 : vers une techno d’isolation pour les apps legacy

Qu’y a-t-il de différent par rapport à UWP ? Microsoft avait eu à répondre à cette question lors de la conférence Build. Ses équipes venaient de présenter une fonctionnalité de sécurité : l’isolation des applications Win32.

Voici cette fonctionnalité officiellement disponible en bêta publique.

Comme dans le cas des apps UWP, l’accès aux ressources repose sur la déclaration des fonctionnalités d’application au sein du manifeste de package. Mais en back-end, il y a la technologie AppContainer. Donc un environnement d’exécution restrictif où les applications sont lancées avec un bas niveau de privilèges.

Par opposition à la sandbox Windows et à Defender App Guard, qui exploitent des VM, AppContainer ne virtualise qu’au niveau du registre et des fichiers.

Pour les développeurs, la mise en œuvre de ce mécanisme d’isolation implique de repackager au format MSIX ; le plus souvent sans nécessité de toucher au code. Microsoft fournit un outil (Application capability profiler) pour aider à la définition des fonctionnalités d’applications. Celles-ci permettent l’interaction avec des ressources non prises en charge par défaut, comme les notifications shell, le drag & drop et le systray.

Photo d’illustration © diy13 – Adobe Stock