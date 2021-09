Ubuntu : Canonical fait évoluer sa politique de support étendu

Canonical aligne la durée du support étendu d’Ubuntu 14.04 et 16.04 sur celle des LTS plus récentes. Quelles conditions pour y accéder ?

Canonical joue les prolongations pour Ubuntu 14.04 et 16.04. Jusqu’alors, l’un et l’autre bénéficiaient officiellement de 8 ans de support étendu. Ils auront finalement droit à 10 ans. Soit autant qu’Ubuntu 18.04 et 20.04.

Les conditions d’accès à ce support étendu ne changent pas. On reste dans le cadre de la licence ESM (Extended Security Maintenance), associée au programme Ubuntu Advantage.

Ce dernier peut être souscrit sous trois formes : couvrant les applications (« for Apps », l’infrastructure (« for Infrastructure ») ou les deux « Ubuntu Pro ».

Dans tous les cas, il y a trois formules, résumées dans le tableau ci-dessous. La tarification démarre à 225 $ par an pour chaque serveur physique, 75 $ pour les serveurs virtuels et 25 $ pour les PC. Le palier « Essential » est accessible gratuitement sous réserve d’un usage personnel, avec une limite à 3 appareils (ou 50 pour les membres de la communauté Ubuntu).

Ubuntu 12.04 fut la première version couverte par la licence ESM, uniquement pour l’édition serveur. Le support visait uniquement l’architecture x64. Les principaux paquets étaient pris en charge, avec quelques exceptions notables dont Cups, OpenJDK et Xen.

Avec Ubuntu 14.04, le support s’est élargi à l’édition desktop. Toujours sur x64, avec une exception notable supplémentaire : OpenStack. Pour Ubuntu 16.04, Canonical a ajouté les architectures arm64 et s390.

Le contenu de la licence ESM varie selon les forfaits. Avec Essentials, par exemple, seul l’architecture x64 est prise en charge, peu importe la version d’Ubuntu. Il varie aussi selon l’abonnement Ubuntu Advantage. L’option « for Infrastructure » est par exemple nécessaire pour bénéficier de correctifs sur OpenStack, Ceph et MAAS. À l’inverse, seule l’option « for Apps » couvre les paquets du dépôt Universe.

Illustration principale © davidjunyent / CC BY-NC-ND 2.0