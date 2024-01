Microsoft x OpenAI : l’UE questionne la possibilité d’une fusion

L’Union européenne étudie si le soutien financier de Microsoft au leader de l’intelligence artificielle générative (IA) OpenAI est soumis aux règles de l’UE en matière de fusions, ont annoncé mardi les régulateurs, à la suite d’une décision similaire de l’autorité britannique de la concurrence en décembre.

« La Commission européenne vérifie si l’investissement de Microsoft dans OpenAI peut faire l’objet d’un examen au titre du règlement de l’UE sur les concentrations » indique la Commission dans un communiqué.

Par ailleurs, certains accords conclus entre grands acteurs numériques, développeurs et fournisseurs d’intelligence artificielle générative font l’objet d’une enquête, afin de déterminer leur impact sur la dynamique du marché, a fait savoir la Commission sans nommer les entreprises concernées.

Elle a donné aux parties intéressées jusqu’au 11 mars pour lui faire part de leurs observations sur la concurrence dans les secteurs du numérique et de l’intelligence artificielle générative.

Elle a également envoyé des demandes d’information à plusieurs grandes entreprises du numérique sur ces deux secteurs.

« L’investissement en capital-risque dans l’IA dans l’UE est estimé à plus de 7,2 milliards € en 2023. On estime que la taille du marché des mondes virtuels en Europe a atteint plus de 11 milliards € en 2023. Les deux technologies devraient connaître une croissance exponentielle à l’avenir. années à venir et auront probablement un impact majeur sur la manière dont les entreprises seront concurrentielles.» précise la Commission.



How can competition law help ensure that new markets in virtual worlds and generative AI remain competitive?

We are inviting businesses and experts to tell us about any competition issues that they may perceive to ensure they do not unduly distort market dynamics.

— European Commission (@EU_Commission) January 9, 2024