L’UE rouvre la voie aux transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni

Définition des parties prenantes, principes et conditions de traitement, mécanismes de recours… En matière de protection des données personnelles, le cadre législatif britannique est « très similaire » à celui de l’UE. Ainsi en a décidé Bruxelles.

L’analyse s’est faite à l’aune de deux textes. D’un côté, le RGPD. De l’autre, la directive 2016/680, relative à la protection des données dans le domaine répressif. Il en résulte autant de projets de décisions d’adéquation.

