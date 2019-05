Sauvegarde et réplication : Veeam lance Availability Orchestrator v2

Veeam a confirmé la disponibilité générale de son logiciel d’orchestration de sauvegarde et reprise après incident Veeam Availability Orchestrator v2.

Selon Veeam, la nouveauté clé de cette version 2 réside dans sa capacité à orchestrer la continuité d’opérations à partir de sauvegardes, et non plus uniquement d’environnements de réplication.

L’offre « élimine les difficultés associées aux processus manuels, en introduisant une restauration orchestrée fiable des machines virtuelles (VM) en production, qu’elles soient protégées par des sauvegardes ou des copies », a déclaré Danny Allan, vice-président de la stratégie produit chez Veeam. Une entreprise spécialisée dans les solutions de sauvegarde pour la gestion des données dans le cloud.

L’objectif est de proposer aux organisations « de toutes tailles » une solution de reprise d’activité après incident « complète et conforme ». Et en adéquation avec les réglementations de protection des données (RGPD, HIPAA, loi Sarbanes-Oxley…).

Reporting et conformité

Voici les principales nouveautés mises en exergue par l’éditeur logiciel et spécialiste suisse du cloud data management :

– Des fonctionnalités renforcées de reporting et de conformité. Elle permettent, entre autres, de faciliter la preuve en cas d’atteinte aux accords de niveau de service (SLA, service level agreements).

– L’exploitation automatique de données issues de sauvegardes et de copies.

– La possibilité de fournir aux unités métiers un accès dédié et sécurisé aux ressources de planification et d’orchestration de test. Via la délégation avancée et le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC, role-based access control).

Le « prix de vente conseillé » de Veeam Availability Orchestrator v2 est de 1200 dollars par an pour 10 licences par instance orchestrée.

La solution est disponible auprès des partenaires de distribution de l’éditeur. Ces derniers pourront établir un devis détaillé.