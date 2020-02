Virtualisation : Windows 10 apporte Hyper-V sur ARM64

Ce 5 février 2020, une nouvelle version expérimentale de Windows 10 (build 19559) a fait son entrée sur le canal rapide du programme Insider.

Elle apporte la prise en charge complète d’Hyper-V sur ARM64.

En première ligne, la Surface Pro X et sa puce SQ1 basée sur le Snapdragon 8cx.

Microsoft y proposait déjà une forme « légère » de virtualisation, mise en œuvre à travers WSL 2.

La build 19559 en étend les capacités, en permettant la création et la gestion de machines virtuelles avec les outils intégrés à Windows 10 (Pro ou Entreprise).

Microsoft ne donne pas d’indications sur les performances à attendre. Et ne fournit pas encore d’outils spécifiques pour faciliter la mise en place de VM.

On aura noté que la build 19559 résout quelques problèmes de stabilité, notamment avec l’explorateur, qui pouvait :

* Également en point de mire, les serveurs ARM64.

Ilustrations © Microsoft

