VMWare Explore Europe : la roadmap informatique cliente

Souvenez-vous, c’était il y a deux ans : Apple mettait à jour son protocole MDM pour y introduire la gestion déclarative.

Le chantier d’intégration dans Workspace ONE est en cours. La VMware Explore Europe a été l’occasion d’un rappel à ce sujet.

En l’état, on peut expérimenter deux des types de déclarations qu’Apple utilise pour représenter les stratégies à appliquer sur les terminaux. En l’occurrence les « configurations » et les « actifs » (assets). Les premières sont similaires aux traditionnels profils de configurations. Les seconds font référence à des données connexes dont les configurations vont se nourrir (éléments d’identification d’utilisateurs, d’authentification).

Workspace ONE ne prend pas encore en charge les « activations » (ensembles de configurations pouvant inclure des prédicats de type « cet appareil est un iPad » ou « version d’OS supérieure à iPadOS 16.1 »). Ni les déclarations de type « management », utilisées pour communiquer des informations générales sur l’organisation et les capacités du MDM.

Il faudra également attendre pour voir arriver la prise en charge d’une autre brique fondamentale : le canal d’état. Celui-ci permet aux clients de transmettre des informations au serveur selon les flux auxquels il s’est abonné. Il remplace la collecte d’informations par requêtes planifiées.

Toujours dans l’écosystème Apple, VMware rappelle avoir récemment lancé une nouvelle interface de gestion des mises à jour pour macOS. Elle complète le CLI de la solution d’espace de travail numérique Intelligent Hub et l’utilitaire macOS Updater (script dont VMware n’assure pas officiellement le support).

Le groupe américain promet aussi, « pour bientôt », la possibilité d’appliquer des baselines de sécurité prédéfinies. Et d’importer des définitions depuis des outils open source tel le MSCP (macOS Security Compliance Project).

Sur le volet sécurité, on aura aussi noté l’intégration future de Workspace ONE avec les Device Vulnerability Insights d’Intel. On pourra donc exploiter la télémétrie des processeurs Core. VMware promet la possibilité d’expérimenter « bientôt » cette fonctionnalité dans le cadre de son programme d’accès anticipé.

App Volumes intégré au DEX de VMware

En matière de gestion de l’expérience numérique, la jonction est faite entre Workspace ONE DEX et App Volumes. Cela permettra de faire remonter des informations sur l’usage des applications dans les environnements Horizon.

Une jonction s’établit aussi avec Zoom, pour récupérer les indicateurs de qualité de service. À l’avenir,on pourra exploiter ces données au sein du moteur d’analyse de cause racine de Workspace ONE, assure VMware.

En bêta, il y a, dans la console de gestion, des tableaux de bord natifs pour l’optimisation des apps natives (illustration ci-dessous).

Des avancées sur le streaming d’applications

App Volumes décorrèle les apps des images système pour faciliter leur livraison. VMware en a développé une extension sous la forme d’Apps on Demand, qui consiste à « attacher » des apps aux hôtes VDI « à la volée », en fonction des utilisateurs.

En août, à l’Explore de Las Vegas, on avait eu droit à des annonces concernant, d’une part, la prise en charge des bureaux virtuels persistants Horizon par App Volumes. Et de l’autre, le support, par Apps on Demand, d’Horizon Cloud, ainsi que des services de streaming d’applications Azure Virtual Desktop RemoteApp et Amazon AppStream 2.0.

La passerelle Horizon – App Volumes est désormais en bêta. Celles qui concernent Apps on Demand sont passées en phase commerciale.

VMware s’engage à pousser sous trois mois sa fonctionnalité Active VDI Agent Technology. Elle doit permettre une gestion continue des agents Horizon. Les updates seront téléchargés sur le serveur Horizon Connection en fonction des versions déployées sur l’environnement. La liste des agents remontera vers la console, où on pourra planifier les mises à jour.

La même approche sera mise en place côté client, sous la bannière Active VDI Client Technology.

Illustration principale © Tada Images – Adobe Stock