MDM : comment Apple pousse la gestion déclarative

C’est parti pour iOS 15. Apple en a publié la version stable ce 20 septembre. Avec elle, le groupe américain met à jour son implémentation du protocole MDM (Mobile Device Management). Principal ajout : la gestion déclarative.

Ce modèle vise à rendre les terminaux plus autonomes. Et ainsi à flexibiliser l’exécution des stratégies tout en réduisant la charge serveur. Il implique quatre types de déclarations :

Configurations

Elles permettent pour le moment de paramétrer comptes, mots de passe, profils et souscriptions à des flux.

Elles permettent pour le moment de paramétrer comptes, mots de passe, profils et souscriptions à des flux. Actifs (assets)

Elles font référence à des données connexes dont les configurations vont se nourrir. En l’état, soit des éléments d’identification d’utilisateurs, soit d’authentification. Un même actif peut alimenter plusieurs configurations.

Elles font référence à des données connexes dont les configurations vont se nourrir. En l’état, soit des éléments d’identification d’utilisateurs, soit d’authentification. Un même actif peut alimenter plusieurs configurations. Activations

Elles permettent de grouper des configurations qui ne sont alors appliquées qu’à condition d’être toutes valides. On peut y inclure des attributs qui déterminent les conditions d’activation sur les terminaux. Une même configuration peut alimenter plusieurs activations.

Elles permettent de grouper des configurations qui ne sont alors appliquées qu’à condition d’être toutes valides. On peut y inclure des attributs qui déterminent les conditions d’activation sur les terminaux. Une même configuration peut alimenter plusieurs activations. Gestion

Elles fournissent aux appareils des informations statiques sur l’état de gestion. Pour le moment, de deux types : détails sur l’organisation et sur les capacités du serveur.

Autre brique fondamentale du MDM déclaratif : le canal d’état. Il permet aux clients de transmettre des informations au serveur selon les flux auxquels il s’est abonné.

De manière générale, client et serveur se signalent l’un l’autre ce qu’ils prennent en charge. Pas besoin de coder « en dur » des versions logicielles ou des dépendances matérielles.

Le modèle déclaratif peut coexister avec la gestion par profils. Une fois activé, on ne peut pas revenir en arrière, sauf à supprimer toutes les déclarations depuis le serveur. La disponibilité est actuellement limitée aux appareils iOS 15 et iPadOS 15 gérés par l’utilisateur. macOS et tvOS sont sur la roadmap, sans échéance fixée.

Illustration principale © sitthiphong – Adobe Stock