Wikileak publie le code source des outils de hacking de la CIA

Après sa série Vault 7 lancée en mars 2017 sur les outils d’espionnage exfiltrés des murs de la CIA, WikiLeaks ouvre une nouvelle saison, Vault 8, consacrée au code source des applications de surveillance en question.

« Cette publication permettra aux journalistes d’investigation, aux experts judiciaires et au grand public de mieux identifier et comprendre les composantes secrètes de l’infrastructure de la CIA », justifie la plateforme de Julian Assange pour les lanceurs d’alertes.

Qui s’empresse de préciser qu’aucun des documents publiés ne contiennent de vulnérabilité 0-Day ou de faille de sécurité susceptible d’être re-exploitée par des tiers.

La première révélation de Vault 8 porte sur Hive (ruche), un composant « majeur » de l’infrastructure de l’agence américaine du renseignement de contrôle de ses malware.

Hive fournit en effet une plate-forme de communication entre les serveurs infectés (surveillés) et ceux de la CIA afin d’exfiltrer des informations mais aussi de recevoir des instructions. Et ce, sans que son éventuelle découverte puisse permettre de remonter jusqu’à l’agence de renseignement.

Schématiquement, Hive active de multiples opérations à partir de plusieurs implants sur les ordinateurs cibles, explique Wikileaks.

Pour chaque opération, un domaine est créé. Domaine exécuté sur des serveurs loués auprès d’hébergeurs commerciaux en tant que VPS.

Ces serveurs privés virtuels servent alors de relais avec les propres serveurs de la CIA (appelés « Blot ») hébergés derrière une connexion VPN (réseau virtuel privé).

Toujours selon WikiLeaks, les domaines créés par la CIA offrent des contenus anodins susceptibles de n’inspirer aucune méfiance à un visiteur qui tomberait dessus (par hasard ou pas).

A l’insu du visiteur, les sites Web leurres servent de passerelles pour propager des malware de la CIA, favorisant la connexion avec les serveurs Blot de l’agence de renseignement (et donc la collecte discrète de données).

Qui plus est, le code de Hive génère de faux certificats. Comme, par exemple, un certificat attribué à Kaspersky Lab et signé par Thawte Consulting. Ce qui oblige Kaspersky à prendre la parole pour se défendre sur Twitter.

We’ve investigated the Vault 8 report and confirm the certificates in our name are fake. Our customers, private keys and services are safe and unaffected

— Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 9 novembre 2017