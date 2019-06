Windows 10 : le nouveau Terminal disponible en bêta

Le terminal de Windows 10 vient de bénéficier d’une mise à jour. L’outil qui donne accès à l’invite de commande porte simplement le nom de Windows Terminal dans la boutique en ligne de l’éditeur.

Cette nouvelle version rassemble à la fois le PowerShell, l’invite de commande et l’accès aux fonctions Linux. Le terminal dispose d’un système d’onglets et il sera possible de personnaliser et d’appliquer des thèmes et des extensions à la console. L’affichage du texte sera accéléré de façon matérielle via le GPU de l’ordinateur.

Parmi les nouveautés, il sera possible de personnaliser les combinaisons de touches.

Le terminal de Windows 10 personnalise les combinaisons de touches

De même, le développeur pourra attribuer des raccourcis claviers pour ouvrir des profils. Par exemple, Ctrl Shift 2 ouvrira directement le PowerShell. Enfin, l’historique fond d’écran noir pourra être remplacé par une image de fond.

La version dévoilée lors de la conférence build 2019 devant les développeurs, rencontre encore de nombreux bugs et soucis d’ergonomie. De même, toutes les fonctions promises ne sont pas encore disponibles.

Pour le moment, Microsoft n’a pas donné la date de disponibilité pour la version stable de Windows Terminal.