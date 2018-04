Windows 10 Lean : une édition allégée de l’OS de Microsoft repérée

Disponible depuis la semaine dernière via le programme Windows 10 Insider, la Build 17650 (Redstone 5) comporte des éléments faisant référence à une version allégée de Windows 10 affublée du nom de code « Lean ».

Ces éléments ont été repérés par l’utilisateur du compte Twitter Lucan et relayés ensuite par le site Windows Central.

Pour les appareils d’entrée de gamme

Ils laissent penser que Microsoft planche sur une version allégée de 2 Go, par rapport à Windows 10 Home ou Pro.

Windows 10 « Lean » serait destiné aux appareils d’entrée de gamme équipés de seulement 16 Go de mémoire de masse.

Pour diminuer la taille de son OS, la firme de Redmond aurait procédé à des coupes claires, éliminant sur cette édition l’éditeur de registre, Internet Explorer, les fonds d’écran, Microsoft Management Console et les pilotes pour les lecteurs CD et DVD.

Cette mouture de Windows 10 aurait tout simplement lieu d’être afin de permettre aux utilisateurs de pouvoir continuer à mettre à jour l’OS.

En effet, de nombreux utilisateurs d’appareils pourvus de seulement 16 Go de mémoire flash interne ne seraient plus en mesure de mettre à jour Windows 10, passé un certain temps. Les mises à jour s’accumulant et l’utilisateur ayant téléchargé des applications ou du contenu, Windows Update n’aurait en effet plus l’espace nécessaire pour installer les mises à jour du système d’exploitation.

Des fonctionnalités de téléphonie

Cette dernière build comprendrait également des API relatives à la téléphonie, avec prise en charge de fonctionnalité jusqu’à présent exclusivement disponibles pour Windows Phone et Windows 10 Mobile.

Plus précisément, il s’agirait des fonctionnalités standard d’un téléphone telles que la numérotation, l’appel vidéo, le blocage des numéros masqués, la prise en charge des oreillettes Bluetooth et le mode haut-parleur

La rumeur du smartphone « Andromeda » signé Microsoft refait ainsi surface, au gré de cette future nouvelle édition de Windows 10.

Début mai, on devrait en apprendre plus sur Windows 10 Lean à l’occasion de la conférence Build 2018.

(Crédit photo : @Microsoft)