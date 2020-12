Windows Feature Experience Pack : Microsoft lève le mystère

Microsoft officialise la raison d’être du Windows Feature Experience Pack et en publie une première mise à jour sur le canal bêta de Windows 10.

Qu’est-ce que le Windows Feature Experience Pack ? Microsoft aura attendu près d’un an avant d’apporter une réponse officielle.

Ce mystérieux kit était apparu sur Windows 10 avec la build 19536, publiée le 15 décembre 2019. Son arrivée sur la version stable remonte à la dernière mise à jour majeure (May 2020 Update). On a pu constater qu’il regroupe des outils destinés notamment aux captures d’écran et à la saisie de texte.

Microsoft vient d’en publier une mise à jour* sur le canal bêta de Windows 10. Il a expliqué, à cette occasion, le sens de sa démarche : proposer des fonctionnalités qui pourront évoluer indépendamment du cycle de vie du système d’exploitation. L’idée est de les diffuser via Windows Update, comme les mises à jour cumulatives.

On ignore, en l’état, le lien qui pourrait exister avec l’application du même nom disponible sur le Windows Store. Mais le fait qu’il en existe des versions différenciées pour Windows 10 et Windows 10X suggère que l’ensemble s’inscrit dans la stratégie d’UX « modulaire » de Microsoft.

CShell est l’emblème de cette stratégie. Il consiste en une interface système « universelle » capable de s’adapter à l’appareil tout comme le fait le cœur fonctionnel de Windows.

* Cette mise à jour apporte, d’une part, la possibilité d’utiliser Ctrl-V dans l’explorateur pour créer un fichier à partir d’une capture d’écran. Et de l’autre, la prise en charge du clavier virtuel séparé en mode portrait et sur les appareils convertibles. Elle nécessite d’installer la dernière build (19042.622) de Windows 10.

