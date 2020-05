Workplace : face à Zoom, Facebook pousse la visio sur son RSE

Rooms ne sera pas longtemps resté un produit orienté grand public.

Un mois après l’avoir lancé sur Messenger, Facebook en annonce l’intégration à son offre Workplace.

Le principe reste le même : des salons de discussion qui réunissent jusqu’à 50 participants, sans limite de durée et avec des options de type partage d’écran.

D’autres outils existants arrivent sur Workplace. Notamment Live Producer.

Lancé fin mars, ce tableau de bord regroupe des options avancées pour les utilisateurs de Facebook Live. Entre autres, la connexion d’outils vidéo tiers, l’organisations de sondages et l’incrustation d’images.

Facebook s’apprête à y ajouter des fonctions de sous-titrage et de traduction entre 6 langues dont le français.

On aura également noté le renforcement des jonctions avec l’assistant Portal. D’un côté à travers l’application Workplace Live. Et de l’autre, sur les téléviseurs, avec Portal TV.

Toutes ces nouveautés devraient être mises en place d’ici au mois de juin*. Pas de tarification communiquée, sinon que Rooms sera « gratuit pour tous les clients Workplace jusqu’au 31 décembre 2020 ».

* Facebook déploie, en parallèle, des fonctionnalités annoncées fin avril. Parmi elles, un outil d’analyse des communications internes, une bibliothèque de contenus statiques et les votes sur commentaires.

Illustrations © Facebook

