Avec Bitscope, les Raspberry Pi se muent en serveur, routeur ou cluster

Avec le succès du Raspberry Pi, les accessoires et les usages se diversifient. Bitscope, fabricant de composants, vient de lancer une gamme de « blade », des cartes capables d’embarquer des Raspberry Pi. L’objectif est de créer différents équipements IT comme un serveur, un routeur, une station de travail ou des systèmes IoT pour l’industrie.

Les cartes donnent l’accès aux entrées/sorties du Raspberry Pi pour des écrans, des caméras, des claviers, des cartes d’extension et des périphériques. L’alimentation peut être multiple, des batteries 12V, de l’énergie solaire, des UPS (onduleurs) ou via le PoE (Power over Ethernet) jusqu’à 48V. Ces « blades » peuvent être installées dans des racks pour des déploiements plus importants.

3 déclinaisons de Blades

Les cartes Bitscope se déclinent en 3 modèles selon le nombre de Raspberry Pi accueilli. Ainsi, la Blade Uno comprend un micro-ordinateur Pi et s’adresse plutôt aux makers et aux étudiants. La Blade Duo comme son nom l’indique, accueille deux Raspberry Pi et peut servir à créer un PC mais aussi un serveur. Elle peut être montée en desktop, en rack ou mural.

Enfin, la dernière carte est baptisée Blade Quatro et peut embarquer 4 Pi. Cette configuration peut servir à créer des clusters de calcul ou des Cloud privés. Le constructeur ajoute qu’il s’agit d’un équipement idéal pour s’essayer à la technologie de conteneurisation.

Ajoutons que les modèles Pi 2, B+, A+ et Pi zero sont également compatibles avec les cartes de Bitscope. Côté prix, les cartes sont distribuées par Farnell Element 14 en Europe. La Blade Uno est disponible à 38 euros, la Blade Duo coûte 43 euros et la Blade Quatro s’achète à 48 euros.

