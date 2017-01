Dropbox dévoile ses nouveautés : Smart Sync, Paper, etc.

Dropbox lance aujourd’hui une vague de nouveautés dédiées spécifiquement aux entreprises et au travail en équipe. « Nous réinventons la synchronisation, en offrant une expérience de collaboration moderne autour des fichiers. Et nous lançons Paper, un nouvel outil de travail en équipe qui va au-delà du simple document » explique Drew Houston, cofondateur et CEO de Dropbox.

Premier lancement, celui de Smart Sync, qui permet d’afficher et de consulter tous les documents d’un référentiel Dropbox directement depuis un ordinateur. Smart Sync peut être associé aux dossiers d’équipe, réunissant tous les documents d’un groupe de collaborateurs. Cette offre est compatible Windows et macOS.

Autre annonce, celle du lancement de Paper, un espace de travail permettant de gérer et présenter des documents en mode collaboratif. Une réponse directe à des offres les Google Docs. Enfin, une nouvelle interface web est proposée pour le site Dropbox.

Une montée rapide

Ce service en ligne affiche aujourd’hui 500 millions d’utilisateurs, dont 200 000 payants. Ceci vaut à la société d’afficher un revenu sur douze mois dépassant maintenant le milliard de dollars. « Nous avons atteint le milliard de dollars de chiffre d’affaires récurrent plus vite que n’importe quel autre fournisseur SaaS », se réjouit le patron de la firme.

À lire aussi :

L’application Dropbox se rénove sur les iPhone et iPad

Dropbox met en Open Source, Lepton, un compresseur de JPEG

Dropbox améliore Pyston, son offre Python de hautes performances