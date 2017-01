Europe : Microsoft lance Office 365 Germany

Microsoft ouvre aujourd’hui son service Office 365 Germany. Une édition du service Cloud Office 365 entièrement hébergée et gérée en Allemagne. De quoi répondre aux exigences du gouvernement Merkel concernant la souveraineté des données des entreprises locales.

L’offre Office 365 Germany devrait se tailler de larges parts de marché auprès des entreprises allemandes. Mais également auprès d’autres acteurs européens soucieux de la bonne utilisation des données qu’ils collectent et exploitent. « Elle aide à répondre aux besoins des clients soumis aux réglementations les plus rigoureuses en Allemagne, ainsi qu’au sein de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) » résumé Microsoft sur son site.

L’Allemagne, le cœur européen des datacenters ?

Un nombre croissant d’entreprises cède aux sirènes des textes allemands concernant la protection des données, et migre ses infrastructures de stockage outre-Rhin. Un phénomène qui touche également la France. Par exemple dans certains métiers, comme ceux liés à la justice.

Ce n’est pas la première opération du genre réalisée par Microsoft en Allemagne. En septembre dernier, la firme de Redmond ouvrait ainsi des datacenters Azure à Francfort et Magdebourg. Prochaine ouverture de service prévue en Allemagne, celle de Dynamics 365.

