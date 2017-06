Google Drive va bientôt assurer le backup des PC et Mac

Le 28 juin, Google livrera une nouvelle application, « Backup and Sync ». Une offre permettant de sauvegarder les fichiers de son ordinateur (Mac ou PC) sur Google Drive. Et ce en continu.

Cette solution permettra donc de disposer de backups effectués en temps réel, et sans intervention de l’utilisateur. Une potentielle réponse aux menaces que font peser les malwares sur nos données personnelles. Google recommande toutefois aux entreprises de ne pas opter pour cette solution, mais d’attendre la sortie de Drive File Stream, actuellement en phase de test.

Les deux offres adoptent en effet des approches différentes. Backup and Sync est avant tout dédié aux personnes stockant leurs fichiers sur leur ordinateur personnel, et souhaitant les sauvegarder sur le Cloud. A contrario, Drive File Stream permet de travailler directement sur le référentiel de fichiers Google Drive. Avec la possibilité de continuer à accéder aux données lorsque l’ordinateur est hors ligne.

Pensez à activer l’accès à Drive for Mac/PC

Dans le cadre de comptes G Suite gérés par l’entreprise, les utilisateurs ne pourront accéder à l’application Backup and Sync que si l’administrateur leur permet aujourd’hui d’accéder à l’application Drive pour Mac et PC. S’ils disposent déjà de cet outil, le passage à Backup and Sync leur sera proposé sous 3 jours, à partir du 28 juin prochain.

