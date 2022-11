Big data : des fournisseurs de stockage en manque de notoriété ?

Passé les poids lourds, les acteurs du stockage objet et du NAS scale-out souffrent-ils d’un déficit de notoriété ? Près de la moitié des fournisseurs classés dans le Magic Quadrant consacré à ce segment de marché ont droit à la remarque.

Pour certains, comme VAST Data et WEKA, le constat est global. Pour d’autres, il ne vaut que sur certaines plaques géographiques. Par exemple, pour Cloudian, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. Une région dans laquelle, au contraire, Inspur et Huawei se sont installés… sans se développer significativement ailleurs.

La remarque vaut aussi pour deux des « leaders » du Quadrant. En l’occurrence, Qumulo et Scality. Pour ce dernier, pas tant de manière absolue que par comparaison aux principaux concurrents. Sur cette base, la clientèle apparaît restreinte et relativement concentrée – en Amérique du Nord et en EMEA.

Gartner juge les offreurs sur deux axes. L’un prospectif (« vision »), centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). L’autre centré sur la capacité à répondre effectivement à la demande (« exécution » : expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…).

Sur l’axe « vision », les fournisseurs classés au Quadrant se placent dans cet ordre :

Fournisseur Date de création 1 Qumulo 2012 2 Dell Technologies 2016 3 WEKA 2013 4 Pure Storage 2009 5 Nutanix 2009 6 Scality 2009 7 NetApp 1992 8 IBM 1911 9 Quantum 1980 10 Red Hat 1993 11 Cohesity 2013 12 VAST Data 2016 13 Cloudian 2011 14 Hitachi Vantara 2017 15 Huawei 1987 16 Inspur 1945 17 DDN 2007

Sur l’axe « exécution » :

Fournisseur 1 Dell Technologies 2 IBM 3 Huawei 4 Hitachi Vantara 5 Pure Storage 6 VAST Data 7 Cloudian 8 Qumulo 9 Scality 10 NetApp 11 Nutanix 12 Inspur 13 WEKA 14 Red Hat 15 DDN 16 Quantum 17 Cohesity

Dell, IBM : des dépendances sur certaines briques

Aux côtés de Scality, le carré des « leaders » comprend Dell Technologies, IBM, Pure Storage et Qumulo. Comme l’an dernier.

Comme l’an dernier, Dell a droit à un bon point sur l’importance de sa base installée – qui guide d’autant mieux ses développements produit. Gartner salue aussi les services de données intégrés dans le portefeuille APEX. Et le niveau d’intégration avec les serveurs x86 du groupe américain.

Le modèle « sur étagère » a ses limites, en tout cas sur l’offre PowerScale : leurs utilisateurs ont tendance à rencontrer davantage de problèmes d’intégration qu’avec les appliances dédiées. Dell n’a pas ailleurs pas son propre système de fichiers parallèle (il s’appuie sur des partenaires). Il manque aussi d’une offre fichier exploitable sur AWS ou Azure.

Comme en 2021, IBM bénéficie d’une appréciation favorable pour sa brique NAS Spectrum Scale. Et pour l’outil de gestion Spectrum Discover. On ne peut pas en dire autant sur la partie « as a service ». Autant vu l’absence d’un STaaS en marque propre que de par la dépendance à des partenaires pour les offres fichier managées proposées sur AWS, Azure et Google Cloud. L’expérience client est par ailleurs sous la moyenne sur Spectrum Scale comme sur COS (Cloud Object Storage).

Des points forts qui persistent… et des points faibles qui restent

La facilité d’installation et d’exploitation reste un point fort de Pure Storage. La flexibilité du modèle de consommation associé aux appliances FlashBlade en est une autre. Idem pour l’investissement dans la brique AIOps (Pure1), déjà salué l’an dernier.

Avis moins favorable de Gartner sur le pricing, en particulier pour le support, « plus cher que chez les concurrents ». Le cabinet américain fait aussi remarquer que Pure Storage dispose de peu de clients à plus de 1 Po de capacité brute.

Coutumier du fait, Qumulo se distingue à nouveau sur le niveau de satisfaction client. Son architecture cloud lui vaut aussi un bon point. Et au contraire de Pure Storage, le groupe américain dispose d’un important vivier de clients stockant plus de 1 Po.

Passé la question de la notoriété (liée autant à la taille de Qumulo qu’à la profondeur de son catalogue), Gartner relève une marge de progression dans le partenariat avec HPE : l’intégration avec InfoSight, qui limite pour le moment la capacité à fournir des SLA sur la partie fichier. Autre point de vigilance : l’offre sur Azure n’est pas disponible en région EMEA.

Du côté de Scality, on se distingue à nouveau sur l’unification fichier/objet et sur la qualité du support technique. En plus de l’accompagnement avant-vente et d’un historique de déploiements massifs sur l’essentiel des secteurs d’activité.

Au rang des points faibles, hormis la question sus-évoquée de la base client, l’offre fichier ne couvre pas les workloads nécessitant une faible latence. La solution RING implique en outre une certaine courbe d’apprentissage. Sa complexité à déployer et à gérer était déjà un point noir l’an dernier.

Photo d’illustration © KanawatTH – Adobe Stock