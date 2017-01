Le livre « Performances PHP » est un titre rare, tant il est vrai que le sujet de l’optimisation d’une pile LAMP (Linux, Apache, MySQL et PHP) est rarement abordé. Il ne l’a même jamais été en français. C’est dire.

À la rédaction de cet ouvrage nous trouvons Cyril Pierre de Geyer, coauteur de l’ouvrage PHP5 avancé, Julien Pauli, spécialiste PHP et Zend et Guillaume Plessis, expert en systèmes et hébergement.

Chacun a pris en charge une partie du livre. Cyril Pierre de Geyer s’est penché sur la première, consistant à expliquer les phases d’analyse, de surveillance, puis de test des applications PHP. Julien Pauli a pris la suite, avec l’optimisation proprement dite de PHP et du serveur web Apache. Il a fait un focus sur le profiling, technique permettant de détecter les goulots d’étranglement. Enfin, Guillaume Plessis a partagé son savoir-faire en termes d’optimisation de MySQL, composant clé des piles LAMP : choix du moteur, détection des ralentissements, gestion de la montée en charge…

« Nous avons adopté une approche métier, avec des retours d’expérience et des astuces pratiques », résume Cyril Pierre de Geyer lors de la conférence de lancement du livre organisée par l’AFUP ce jeudi 23 février.

Les auteurs se sont appuyés sur une application type, un serveur Drupal. Bon point, les tests de performance sont mis à jour à chaque étape du livre, permettant ainsi de déterminer l’impact des techniques proposées. Pratique pour définir vos priorités en matière d’optimisation de votre infrastructure LAMP.

Performances PHP – Audit et optimisation LAMP

Julien Pauli, Cyril Pierre de Geyer et Guillaume Plessis

Édition Eyrolles

300 pages – 35 euros

ISBN : 978-2-212-12800-0

