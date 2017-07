Microsoft : un programme pour booster les applications de réalité mixte

Réalité virtuelle et réalité augmentée sont au cœur de la stratégie de la dernière version de Windows 10. Mais également des solutions hardware de Microsoft. Au travers de l’offre HoloLens.

Il y a un an, l’éditeur lançait l’HoloLens Agency Readiness Partner Program, afin de proposer aux sociétés spécialisées dans le design de les accompagner dans leur adoption des lunettes HoloLens. Une offre étendue à l’international – donc à la France – en mars 2017.

Microsoft étend aujourd’hui ce programme, en abordant plus largement le secteur de la réalité mixte (réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.). Ceci passe par la création du Mixed Reality Partner Program, annoncé dans le cadre de l’évènement Inspire 2017 de Washington.

Un programme ouvert aux intégrateurs

Ce nouveau programme n’est plus réservé aux seules agences digitales. Il s’adresse également aux intégrateurs. « Nous avons appris que les solutions de réalité mixte réussies reposent sur de bonnes expériences. Et ces expériences nécessitent à la fois une composante créative et une forte compétence dans l’intégration et le déploiement des applications et des infrastructures, » constate Jeff Hansen, Microsoft HoloLens Product Marketing.

Dont acte avec ce nouveau programme, ouvert plus largement aux différents acteurs intéressés par ces technologies. Plus de détails sur le Mixed Reality Partner Program sont accessibles sur cette page web du site de Microsoft.

