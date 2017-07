Mitel s’empare des communications unifiées de Toshiba

Mitel vient d’annoncer avoir finalisé l’acquisition de l’entité communications unifiées de Toshiba Corporation. Les deux entreprises avaient signé un protocole d’accord le 11 mai dernier. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Le spécialiste canadien des solutions de communication pour les entreprises récupère ainsi une partie des actifs dont les stocks et les contrats de support pour la base des clients nord-américains du japonais. Parmi les solutions de communication reprises, figurent IPedge (gamme d’IP PBX et telephones IP), sa version cloud VIPedge, la plate-forme de communication hybride Strata CIX ainsi que les applications et périphériques associés.

Mitel récupère donc les clients de Toshiba outre-Atlantique. Si les intéressés n’en dévoilent pas le nombre précisément, leur consommation composeraient 3% environ du marché états-unien et 4% du marché canadien. En croissance, le marché nord-américain des communications était valorisé plus de 12 milliards de dollars en 2015 par Global Market Insights (sur un total mondial de près de 35 milliards).

Elargir la base clients

Mitel tient également à rassurer les clients et promet de les accompagner en assurant la continuité des produits et services de Toshiba. Dans un premier temps du moins en attendant une éventuelle fusion des catalogues. Comme gage de confiance pour assurer cette continuité, le Canadien va recruter un certain nombre de salariés de Toshiba dans les domaines des ventes, de la maintenance et de la R&D.

L’acquisition de l’activité communication de Toshiba remet Mitel sur les rails de la croissance externe. Depuis l’acquisition de Aastra en 2014, l’entreprise dirigée par Rich McBee avait essuyé, à deux reprises, les refus de Shoretel, et son mariage avec Polycom avait été avorté à la dernière minute. Avec Toshiba, Mitel entend donc étendre son marché. Le fournisseur compte 60 millions d’utilisateurs dans une centaine de pays et gère 2 milliards de connexions par jour.

