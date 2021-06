UCaaS : le grand bond en avant de Microsoft

Au premier trimestre 2021, la base mondiale d’utilisateurs de solutions de communications unifiées en tant que service (UCaaS) a augmenté de 46% par rapport à la même période un an plus tôt. Microsoft a été le principal bénéficiaire de ce mouvement.

En outre, alors que la firme de Redmond était cinquième au classement UcaaS en revenus il y a deux trimestres, elle se positionne désormais au second rang de ce segment de marché toujours largement dominé par RingCentral, relève Synergy Research Group.

Mitel, 8×8, Vonage et LogMeIn arrivent ensuite.

Microsoft, Zoom et Fuze en forte croissance

« Microsoft est arrivé plus tard que d’autres sur ce marché, mais l’éditeur affiche désormais une forte croissance et double sa base d’abonnés UCaaS tous les six mois », a déclaré Jeremy Duke, fondateur et analyste en chef de Synergy Research Group.

Deux autres fournisseurs affichent une dynamique particulièrement élevée : Zoom et Fuze.

Certes, Zoom et Fuze ne font pas partie des six premiers du classement en valeur (revenus). Mais « ils ont tous deux dépassé la barre du million d’abonnés ce trimestre », a souligné l’analyste. Ainsi, classés en fonction du nombre d’abonnés UCaaS (plus de 17 millions dans le monde actuellement) ce sont Cisco, Zoom et Fuze qui dominent.

A l’avenir, le marché UCaaS devrait croître à un rythme soutenu, selon Synergy Research. La base installée d’utilisateurs d’autocommutateurs privés (PBX) sur site continuant de s’éroder au profit de solutions UCaaS et de systèmes PBX hébergés sur le cloud.