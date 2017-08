Mozilla veut greffer du collaboratif à Firefox

Après une escapade sans lendemain dans les OS mobiles et des atermoiements sur la messagerie Thunderbird, Mozilla se concentre sur son cœur de métier, le navigateur web. Et les opportunités de croissance passent par le collaboratif, si on se fie aux derniers projets du programme Test Pilot de la Fondation. Pour rappel, cette initiative donne aux développeurs la possibilité de découvrir en avant-première les prochaines fonctionnalités du navigateur.

Un partage de fichiers sécurisé, mais limité

Dans la dernière livraison des ingénieurs de Mozilla, trois projets sont présentés : Send, Voice Fill et Notes. Le premier est une solution de partage de fichiers. Concrètement, Send permet de transmettre un fichier depuis son navigateur en glissant-déposant son document sur la page firefox.send.com. Mozilla indique que les fichiers sont alors chiffrés sur l’ordinateur de l’utilisateur et téléchargés de manière sécurisée sur les serveurs de Mozilla.

Un lien est ensuite diffusé pour récupérer le fichier. La Fondation indique que le téléchargement ne peut se faire qu’une seule fois ou dans les 24 heures suivant l’émission du lien. Une fois récupéré, le fichier est supprimé des serveurs. Une fonctionnalité encore un peu limitée, car la diffusion d’un document auprès de plusieurs personnes nécessite la génération de plusieurs liens.

Recherche vocale et prises de notes

Le second projet, Voice Fill, est une fonctionnalité de recherche vocale. Il est donc possible d’effectuer des requêtes vocales sur différents sites. Pour l’instant, Mozilla a retenu dans sa phase de test Google, Yahoo et DuckDuckGo. L’éditeur prévoit d’étendre cette liste dans les prochaines semaines.

Dernier projet, Notes est, comme son nom l’indique, une solution de prises de note. Il ne s’agit pas réellement d’une nouveauté, le navigateur Vivaldi disposant d’une fonctionnalité similaire en natif. Il existe par ailleurs un add-on sur Firefox nommé QuickNote comprenant des options de personnalisation des notes.

