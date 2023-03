Mozilla.ai : 30 millions $ pour une start-up et sa communauté

Mozilla investit à son tour des millions de dollars dans l’intelligence artificielle (IA) générative.

La course engagée ne doit pas être une opportunité pour les seules Big Tech, dont Microsoft et OpenAI avec ChatGPT, Google avec Bard ou encore Meta avec LLaMA. C’est en substance le message que veut faire passer l’organisation à travers la création de Mozilla.ai.

La Fondation Mozilla investit 30 millions $ dans ce projet de start-up et d’écosystème.

La mission :

– créer des applications d’IA open source, ouvertes aux contributions tierces et qui fonctionnent de manière autonome et transparente.

– constituer une communauté indépendante d’acteurs – créateurs, entrepreneurs, développeurs, scientifiques… – qui partagent cette ambition.

Mozilla.ai surfe sur la prochaine vague d’IA

L’informaticien Moez Draief a été nommé à la tête de Mozilla.ai.

Le conseil d’administration de la jeune pousse est en cours de constitution.

Karim Lakhani (professeur à la Harvard Business School), Navrina Singh (co-fondatrice de Credo AI) et Mark Surman (directeur exécutif de la Mozilla Foundation) en font partie.

Today we’re excited to announce https://t.co/4hFx7nckSV We’re creating a company — and gathering a community — to build a trustworthy, open-source AI ecosystem. Learn more ➡️https://t.co/P0LXjKrmtz pic.twitter.com/4Udy5SveVd — Mozilla (@mozilla) March 22, 2023

Mark Surman en dit davantage sur le sujet dans un billet de blog. Il indique :

La « prochaine vague d’IA » peut avoir « un potentiel énorme pour enrichir la vie des gens ». Toutefois, « cela ne se fera que si nous concevons la technologie très différemment – si nous plaçons l’action humaine et les intérêts des utilisateurs au centre, et si nous donnons la priorité à la transparence et à la responsabilité. Le point d’inflexion de l’IA dans lequel nous nous trouvons actuellement offre une réelle opportunité de construire une technologie avec des valeurs différentes, de nouvelles incitations et un meilleur modèle de propriété. »

C’est toute l’ambition de Mozilla.ai, une entité distincte de la Fondation et de Mozilla Corp.

L’annonce fait suite à la création du fonds de capital-risque Mozilla Ventures.

Celui-ci vise à soutenir des start-up en phase de démarrage dont les technologies s’alignent avec les principes du Manifeste Mozilla, entre confidentialité, inclusion et accessibilité.

(crédit photo de une © Mozilla.ai)