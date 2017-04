Oracle référence Oracle Database et Java sur le Docker Store

Nouvelle victoire pour l’informatique en conteneurs, qui gagne chaque jour un peu plus de terrain. Il est vrai que cette approche, qui consiste à rassembler les applications et toutes leurs dépendances dans un même ensemble, s’impose de plus en plus comme une alternative légère à la virtualisation.

Oracle a fait valider ses solutions de développement et de bases de données par le Docker Certification Program. En conséquence, ces outils deviennent officiellement supportés par la plate-forme Docker Enterprise Edition et rejoignent le Docker Store.

Sont concernés, les deux bases de données phares de l’éditeur : Oracle Database et MySQL. Mais aussi des solutions de développement : Oracle Java 8 SE Runtime Environment et WebLogic Server. Ainsi que deux outils complémentaires : Oracle Coherence (solution de data grid in-memory) et Oracle Instant Client (aide au déploiement d’environnements de bases de données complets).

Cap sur les workloads critiques

« Docker révolutionne la façon dont les développeurs conçoivent et déploient des applications modernes, mais les systèmes critiques ont résisté à ce mouvement jusqu’à maintenant », constate Mark Cavage, vice-président du développement logiciel chez Oracle. « Avec Docker, Oracle apporte ses logiciels à des millions de développeurs, ce qui leur permettra de créer des solutions de qualité professionnelle qui respectent des SLA strictes de sécurité, de performance et de résilience, avec le haut niveau de productivité qu’ils attendent de la dockerisation de leur pile de développement d’applications. »

