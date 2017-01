Prixtel intègre la Poste Mobile dans son forfait Modulo

L’opérateur mobile de réseau mobile virtuel (MVNO) Prixtel a construit son développement autour du forfait Modulo. Lancée en 2008, cette offre ajuste dynamiquement la facture du client au forfait le plus économique du marché en fonction de sa consommation. Dans les faits, Prixtel achète un volume de minutes, à SFR principalement, qu’il revend à ses utilisateurs selon les meilleures conditions du marché grâce à une technologie d’aiguillage développée en interne. « Notre système automatise les traitements, s’adapte tous les mois à la consommation du client et actualise en temps réel les modifications tarifaires des opérateurs », nous expliquait Antony Poyac, le directeur général de Prixtel. Un forfait idéal pour qui veut payer ce qu’il consomme réellement au meilleur prix (mais avec la surprise de celui-ci au bout du mois) sans perdre son temps à comparer manuellement les différentes offres du moment* et tout en bénéficiant de services optionnels modulables (SMS, Internet, appels illimités soir et week-end, etc.).

Le paysage de la téléphonie mobile étant très dynamique, Prixtel se doit donc d’ajuster ses offres en fonction des innovations récentes du marché. Notamment l’arrivée de la Poste Mobile en mai dernier et qui propose des forfaits très compétitifs. C’est chose faite. Prixtel nous annonce qu’il a intégré les offres du nouvel MVNO (une co-entreprise entre le groupe postal et SFR) dans son forfait Modulo.

Ce dernier est donc en mesure de comparer en temps réel les 29 offres de 7 opérateurs, de réseau ou virtuels : celles des trois principaux opérateurs, évidemment, ainsi que celles de Virgin, Coriolos, Auchan et, aujourd’hui, La Poste. Le prochain à intégrer le tableau de Prixtel pourrait bien être Free Mobile dont les premiers forfaits sont attendus début 2012, voire avant la fin de l’année. Une stratégie qui fonctionne plutôt bien puisque Prixtel multipliait par trois son nombre d’abonnés en 2009 et s’est récemment diversifié, notamment dans l’ADSL tout en continuant d’innover en abordant l’illimité à moins de 30 euros.

Dans les faits, il s’avère que les forfaits de La Poste Mobile seront intéressants pour 30 minutes et 4 heures de consommation vocale. Elles seront respectivement facturées 13 et 28 euros. Les petits consommateurs se tourneront vers SFR (9,90 euros les 30 minutes) et Auchan (14,90 euros l’heure). Les gros consommateurs préféreront Coriolis (29,90 euros les 5 heures) et Bouygues Telecom (39,90 euros les 6 heures). Entre les deux, Virgin propose 3 heures de communication pour 19,90 euros. A vous de choisir.

___

* Ce qui serait néanmoins inutile puisqu’il est impossible de changer d’opérateur mensuellement à cause des périodes d’engagement de 12 mois minimum.