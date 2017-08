Red Hat s’empare du réducteur de données Permabit

Red Hat est très actif dans les acquisitions, notamment dans le domaine du stockage. On connaît l’appétence du spécialiste Linux pour Ceph, mais c’est dans un autre domaine que la firme au chapeau rouge a décidé d’investir, l’efficience des données.

L’heureux élu se nomme Permabit Technology. La société a été fondée en 2000 et a bénéficié de plusieurs financements, notamment par le fonds de capital-risque Baker Technologies. Elle a levé au total 32 millions de dollars. Dans le projet d’acquisition, 16 salariés de Permabit vont rejoindre Red Hat. Par contre, le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.

Des liens dès 2016

Permabit a réussi à se faire une place sur le créneau de « l’efficience des données ». Concrètement, la société propose des outils comme la déduplication afin que les entreprises puissent réduire leurs données pour y accéder plus rapidement et les stocker de manière plus efficace. Permabit commercialise également des technologies de compression de données. La firme avait tissé des liens avec Red Hat dès 2016 afin que ses solutions soient compatibles avec les produits de stockage du spécialiste Linux.

Dans un communiqué, Red Hat souligne que les technologies de déduplication et de compression des données de Permabit vont être adaptées aux solutions de stockage intégrées dans Red Hat Enterprise Linux. Jim Totton, vice-président et directeur général de Red Hat, estime que cette intégration « aidera les entreprises à obtenir des capacités de stockage plus efficaces ». De plus, Red Hat a indiqué qu’elle allait mettre en Open Source les technologies de compression et de déduplication de Permabit. L’objectif est que la communauté puisse améliorer et adapter ces technologies aux dernières évolutions, conteneurs Linux, Cloud, hyperconvergence, etc.

Crédit Photo : Andrey VP-Shutterstock