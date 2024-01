RHEL : une tarification chamboulée pour les VM cloud

Envie d’optimiser vos coûts ? Préférez utiliser davantage d’instances, mais de plus petite taille. C’est AWS qui le dit, sur sa page relative à la tarification de RHEL.

Ce conseil ne figurait pas là il y a encore quelques jours. Il est apparu après que Red Hat a annoncé modifier le modèle économique de son OS pour les déploiements cloud.

À l’heure actuelle, il y a deux niveaux de facturation, pour les « petites » et les « grandes » instances. À partir du 1er avril 2024, on passera sur une tarification au vCPU. Une approche voulue plus représentative de la diversité des instances proposées chez les CSP… et de modèles commerciaux associés.

Côté français, ATEME, Capgemini, Devoteam, Murex et Sopra Steria font partie des partenaires Red Hat concernés.

De manière générale, la nouvelle tarification « devrait être plus avantageuse […] que l’actuelle », affirme Red Hat. Non sans admettre qu’elle devrait au contraire monter pour les « grandes » et les « très grandes » instances.

RHEL chez AWS : plus cher à partir de 12 vCPU

C’est effectivement la tendance chez AWS. Pour les instances à moins de 12 vCPU, les coûts devraient diminuer. Ils devraient, au contraire, augmenter pour les instances mieux dotées.

Ce nouveau régime s’appliquera à tous les modes de consommation. Seule exception : les Savings Plans et les instances réservées contractualisés avant le 1er avril 2024 – ils iront à terme aux prix d’origine.

La facturation ne se fera par ailleurs plus à l’heure, mais à la seconde.

