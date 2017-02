Talend : le chiffre d’affaires bondit… sans effacer les pertes

Coté sur le Nasdaq depuis juillet 2016, l’éditeur d’origine française Talend se voit désormais contraint de dévoiler ses résultats financiers. Une bonne occasion de scruter la santé de l’éditeur Open Source. Sur l’ensemble de l’année 2016, le spécialiste de l’intégration de données a généré un chiffre d’affaires d’environ 106 millions de dollars, en progression de 40 % sur un an. C’est mieux qu’au cours de l’année 2015, où Talend n’avait réalisé ‘que’ 21 % de croissance.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de l’éditeur enregistre même une progression de 45 % sur un an, à 30,5 millions de dollars. Selon Mike Tuchen, le Pdg, il s’agit là du 8ème trimestre consécutif où l’entreprise voit sa croissance s’améliorer.

2017 : Talend prévoit encore des pertes

Si la société affirme que son activité génère une trésorerie positive (de 2,2 millions au quatrième trimestre 2016) contrairement à la situation qui prévalait en 2015, elle n’en continue pas moins d’afficher des pertes importantes. Sur l’ensemble de l’année dernière, celles-ci se chiffrent à 24 millions de dollars, deux de plus qu’un an plus tôt. Au quatrième trimestre, la situation tend toutefois à s’améliorer avec une perte ramenée à 4,5 millions de dollars.

Cependant, les prévisions de Talend pour 2017 montrent clairement que la société entend toujours donner la priorité à la croissance sur la rentabilité. La société espère atteindre sur l’année qui débute un chiffre d’affaires compris entre 141,5 et 143,5 millions de dollars. Soit encore 33 % de croissance au minimum. Mais Talend prévoit aussi une perte nette comprise dans une fourchette allant de 30,9 à 32,9 millions de dollars.

Les résultats du Français ont été bien accueillis par les investisseurs. Le titre a grimpé de 5,67 % suite à leur annonce. L’action se négocie à un peu plus de 24 $, très loin de son plus haut, atteint juste après son introduction (34,5 $ environ).

Crédit photo : Pincasso / Shutterstock