Data : Qlik annonce acquérir Talend

Qlik et Talend, deux références de l’intégration et de l’analyse de données, se rapprochent. Le fonds Thoma Bravo est à la manoeuvre.

Qlik a annoncé en fin de semaine dernière son intention d’acquérir Talend aux Etats-Unis.

Société éditrice de la plateforme Talend Data Fabric, Talend a été fondée en 2005 en France. Depuis, le fournisseur ETL (extraction, transformation et chargement de données) s’est fortement développé et a installé son siège social à Redwood City (Californie).

Aujourd’hui, Talend revendique plus de 7 250 clients entreprise dans le monde, parmi lesquels Air France, Lenovo, AstraZeneca et Betclic.

Qlik, de son côté, est un spécialiste de l’analyse data et de l’informatique décisionnelle. L’entreprise, fondée en Suède en 1993 et basée aux États-Unis, revendique plus de 38 000 comptes B2B actifs, dont Deloitte, Meilleurtaux, Swiss Life et VINCI Energies.

Les deux sociétés sont actives dans le traitement et l’intégrité de données, leur gouvernance et leur analyse en temps réel portée par une intelligence artificielle.

Autant de marchés en croissance scrutés par les investisseurs.

Justement, le projet vise à rapprocher deux sociétés passées dans le giron du fonds d’investissement californien Thoma Bravo. Qlik l’a été en 2016, Talend et en 2021.

Des activités « rentables et en croissance »

Les deux entreprises ont multiplié les opérations de croissance externe ces dernières années.

L’opération de rapprochement, dont les modalités n’ont pas été divulguées, devrait être finalisée d’ici la fin du premier semestre 2023.

« Nous sommes ravis de voir deux des principales sociétés de notre portefeuille unir leurs forces pour accélérer l’ambition de faire une différence dans le monde grâce aux données », a déclaré Seth Boro, associé de Thoma Bravo.

Le rapprochement de ces deux activités « rentables et en croissance » doit permettre de mieux vendre un portefeuille étendu de produits à l’échelle mondiale.

Et ce sur un marché à forte dynamique concurrentielle.

Mike Capone, actuel CEO de Qlik, prendra les commandes de la combinaison proposée. Celle-ci doit permettre à davantage de clients. Celle-ci doit permettre à davantage de clients de « générer plus de valeur commerciale à partir de leurs données ».

(crédit photo @Talend)