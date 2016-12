Viadeo se trouve un repreneur, Le Figaro

Nous l’apprenions fin novembre, le réseau social professionnel français Viadeo va mal. Voir à ce propos notre précédent article « Viadeo en redressement judiciaire… dans l’attente d’un repreneur ». À bout de souffle financièrement parlant, la société se cherchait activement un repreneur. Avec plusieurs offres jugées solides.

C’est celle du Figaro qui a été retenue. La branche Figaro Classified du groupe reprend Viadeo pour 1,5 million d’euros. Le Figaro conservera 98 des 126 salariés du réseau social. Ce rachat doit maintenant être validé par les autorités américaines (où Viadeo possède certains de ses actifs). Opération qui devrait rapidement être bouclée.

Plusieurs repreneurs étaient en lice pour le rachat de Viadeo : Leboncoin (Schibsted), Rivalis (Phosphore), le cabinet Ethics Group, One More Company et la SFAM (Société française d’assurance multimédia).

Le Figaro monte en gamme sur le marché de l’emploi

L’intégration de Viadeo dans l’offre de petites annonces en ligne Figaro Classified semble avoir du sens et pourrait former un bel écrin pour le réseau social (et vice versa).

« L’offre de reprise de Figaro Classified retenue par le tribunal de commerce de Paris présentait toutes les garanties assurant la pérennité de l’entreprise cédée » se contente d’expliquer Viadeo dans un communiqué.

