Open Source : le top 5 des compétences les plus recherchées

C’est l’un des enseignements de la 9e édition du rapport* « Open Source Jobs » livré par la Fondation Linux et la plateforme de formation edX : 2021 semble être l’année d’un « prudent rééquilibrage » favorable aux professionnels open source dotés de certifications cloud, notamment.

50% des recruteurs interrogés (contre 56% l’an dernier) prévoient d’embaucher plus de spécialistes open source dans les six mois à venir, qu’au cours du précédent semestre. Aussi, 88% (+30 points en un an) font du recrutement de talents dotés de compétences certifiées « une priorité ».

Cloud et Linux d’abord

Pour les recruteurs, les 5 domaines d’expertise les plus demandés sont les suivants :

1. Cloud et conteneurs (cités par 41% des employeurs)

2. Linux, développement et administration (32%)

3. Réseau (31%)

4. Sécurité (28%)

5. IA/Machine Learning (18%)

Du côté des candidats, les compétences cloud (48%) sont aussi les plus prisées. Elles devancent l’approche DevOps (44%), l’administration Linux (31%) et les technologies de mise réseau (23%).

Released today! The 2021 Open Source Jobs Report explores what companies are looking for in new hires, and what keeps #opensource pros motivated. Download for free at https://t.co/65qWvQF631 #OSSJobs #learnlinux @edXonline @linuxfoundation pic.twitter.com/LWRNbRIHox — Linux Foundation Training & Certification (@LF_Training) September 20, 2021

La demande de compétences open source émanant des entreprises est supérieure à l’offre. Ainsi, 92% des responsables du recrutement éprouvent des difficultés pour trouver assez de profils open source qualifiés. Pour attirer et retenir les talents, le travail « flexible » (horaires, télétravail) ne suffit pas. Les incitations financières (rémunération en hausse, formation parrainée par l’employeur…) sont d’autres leviers que les entreprises ont intérêt à activer, selon les auteurs du rapport.

* 750 professionnels open source et 200 responsables du recrutement ont été interrogés dans le monde du 8 juin au 19 juillet 2021 (source : The Linux Foundation & edX « The 2021 Open Source Jobs Report »).

