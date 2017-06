La dernière version de test de Windows 10 se focalise sur la sécurité

Une nouvelle Build de Windows 10 est accessible, l’Insider Preview Build 16232. Elle met le cap sur la sécurité, Microsoft souhaitant ici apporter une réponse aux vagues d’attaques de ransomwares et autres malwares.

Lorsque lancé au sein d’Application Guard, le navigateur web Edge est isolé du reste de l’OS, via l’utilisation d’une machine virtuelle dédiée. Une sorte de super bac à sable. Cette technologie, évoquée hier dans nos colonnes (voir « Windows 10 va renforcer sa sécurité avec EMET »), gagne en attractivité dans cette nouvelle Build, avec une persistance de certaines données entre sessions de surf sur la Toile : favoris, cookies, mots de passe enregistrés.

Des techniques de protection contre les exploits sont intégrées dans Windows Defender Security Center. Des outils en partie issus d’EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit).

Une parade contre les ransomwares

Microsoft pense également aux ransomwares, avec une protection des dossiers de données. Enfin, un procédé permettant de protéger les données du système et non ses applications ! La méthode employée est simple : lorsqu’un dossier est marqué comme protégé, seules les applications autorisées par Windows Defender pourront modifier les fichiers qu’il contient. Une alerte sera émise lorsqu’une application non autorisée tentera d’accéder à ces documents.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les ransomwares vont avoir la vie dure. À condition toutefois que les utilisateurs l’active et la configure correctement.

